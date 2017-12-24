Eboue'nin yürek burkan hayatı

Galatasaray'a 2011 yazında Arsenal'den transfer olan Emmanuel Eboue'nin şu anki yaşantısı yürek burkacak cinsten.

2015'te Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uzun süre kulüpsüz kalan sonrasında da Sunderland ve Türk Ocağı Limasol'de forma giyen 34 yaşındaki sağ bek, şimdilerde yokluk içinde yaşıyor.

VERGİ MEMURLARINDAN KAÇIYORUM

Ada basınından Daily Mirror'a konuşan Cimbom'un eski yıldızı, vergi memurlarından köşe bucak kaçtığını ve arkadaşının evinde konakladığını söyledi.

Bir çamaşır makinesi bile olmayan Fildişilinin kıyafetlerini kendi eliyle yıkadığı ve otobüsle seyahat ettiği ortaya çıktı.

Eşiyle olan boşanma davasının ardından tüm mal varlığını kaybeden Eboue, üç çocuğunu da hazirandan beri göremiyor.

Eboue, geçmişte imzaladığı tüm sözleşmelerle eski eşinin ilgilendiğini ve bu yüzden tüm mal varlığını kaybettiğini söyledi. Yıldız futbolcu, Galatasaray'dan kazandığı 8 milyon euro'nun 7 milyonunu evine gönderdiğini açıkladı.

İNTİHARIN EŞİĞİNDEYİM

"''İntiharın eşiğindeyim. Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum. Sadece o aklımdaki bu düşüncelerden beni alıkoyabilir" diyen Fildişili, "Korku içindeyim. Çünkü her an polis kapımı çalabilir." sözlerini kullandı.

"Geçmişe baktığımda çok saf olduğumu görüyorum" sözlerini kullanan Eboue, kendisinden sonrakilere hikayesinin ders olması gerektiğini söyledi.

Avukat paralarını karşılamaya gücünün yetmediğini deklare eden Eboue, buna rağmen hukuki mücadelesini sonuna dek sürdüreceğini kaydetti.