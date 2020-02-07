Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi yenerek liderliğini sürdürdü

Eczacıbaşı VitrA, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi.

Turuncu-beyazlı ekip puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe Opet ise 11 puanla 2. sırada kaldı.

İLK SETİ ECZACIBAŞI ÖNDE KAPATTI

Maça etkili başlayan Eczacıbaşı VitrA, 5-1'lik skorla üstünlük kurdu. Oyuna denge getiren Fenerbahçe Opet, skoru 11-11'de eşitledi. Karşılıklı elde edilen sayılarla çekişmenin sürdüğü oyunda sarı-lacivertliler Robinson, turuncu-beyazlılar da Boskovic ve Pereira ile köşelerden etkili ataklar yaptı. Son bölümü iyi oynayan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALDI

İkinci setin 7. sayısından sonra rakibinin ataklarında iyi blok yapan Fenerbahçe Opet üstünlüğü ele geçirdi. Eda Erdem Dündar ve Thompson ile etkili olan ev sahibi takım, seti 25-16 alarak 1-1 beraberliği yakaladı.

ÜÇÜCÜ SETTE İKİ TAKIM DA ETKİLİ OYNADI

Üçüncü set iki takımın etkili oyunu ile 7. sayıya kadar sürdü. Fenerbahçe Opet'in önde götürdüğü oyunda Eczacıbaşı Vitra, rakibini 10 ve 17. sayılarda yakaladı. Eczacıbaşı VitrA, Boskovic ve Hande Baladın'la, Fenerbahçe Opet ise kaptan Eda Erdem Dündar ile sayı üretti. 23-23'te bir kez daha rakibini yakalayan turuncu-beyazlılar, bu kez öne geçti ve seti 26-24 alarak durumu 2-1'e getirdi.

FENERBAHÇE SON SETTE BERABERLİĞİ SAĞLADI

Dördüncü set karşılıklı skorlarla 14. sayıya kadar sürdü. Oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Opet, skor üstünlüğünü korudu ve seti 25-20 kazanarak bir kez daha beraberliği sağladı: 2-2.

TIE-BREAK SETİNDE ECZACIBAŞI MAÇI KAZANDI

Tie-break setinde Boskovic ile etkili olan Eczacıbaşı VitrA, oyunu 15-10 maçı da 3-2 kazandı.

Eczacıbaşı Vitra, A Grubu'nun 6. ve son maçında 18 Şubat Salı günü sahasında Polonya'nın Budowlani ekibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe Opet ise aynı tarihte Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek.