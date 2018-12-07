Eczacıbaşı lider olarak yarı finalde

Çin'in Shaoxing kentinden oynanan turnuvadaki karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu.

Geriden gelen Eczacıbaşı VitrA 23-23 beraberliği sağladı. Praia, her öne geçtiğinde Eczacıbaşı VitrA eşitliği yakaladı. Turuncu-beyazlı takım, tekrar 25-25 beraberliği sağlamasına rağmen ilk seti 27-25 kaybetti.

BREZİLYA EKİBİNİ 3-1 DEVİRDİK

İkinci sete kötü başlayan Eczacıbaşı Vitra, ilk teknik molayı 8-4 geride geçti. İkinci teknik molada rakibinin 16-14 üstünlüğüne engel olamayan turuncu-beyazlı takım, setin son bölümünü iyi oynadı. Son bölümde 22-21 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, bu seti 25-21 kazanarak maçta 1-1 beraberliği sağladı.

Eczacıbaşı VitrA, üçüncü sette üstün bir oyun sergiledi. Teknik molaları 8-4 ve 16-8 önde geçen turuncu-beyazlılar, seti de 25-11 alarak maçta 2-1 üstünlük yakaladı. Mücadelenin dördüncü setine kötü başlayan ve ilk teknik molayı 8-7 geride tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, hücumda etkili oldu ve ikinci teknik molaya 16-13 önde girdi. Son bölümde üstünlüğünü sürdüren ve seti 25-21 kazanan Eczacıbaşı VitrA, Brezilya temsilcisini 3-1 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde, VakıfBank-Minas (Brezilya) karşılaşmasının mağlubuyla yarın karşı karşıya gelecek.