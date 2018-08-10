Eczacıbaşı VitrA, 4. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 4-9 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak.

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı takım, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaştığı organizasyonda dördüncü kez yer alacak.

2018 CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan VakıfBank'ın doğrudan yer alacağı organizasyon için Eczacıbaşı VitrA'ya özel davet gönderildi.

Şampiyonada, Brezilya'dan Minas Tenis Clube ve Dentil Paria Clube ile Fransa'dan Volero La Cannet ekipleri de mücadele edecek. Organizasyona katılacak diğer takımlar ise ilerleyen günlerde netleşecek.