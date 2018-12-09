Eczacıbaşı VitrA dünya üçüncüsü oldu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilya ekibi Praia ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Shaoxing Olympic Sports Centre'da oynan mücadelede hakemlik göreivnde Sırp Vladimir Simonovic ile Taylandlı Nathanon Sowapark vardı.
Karşılaşmanın birinci setinde Gözde Yılmaz ve Beyza Arıcı'nın etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA seti 25-16 zorlanmadan kazandı.
Orta oyuncuların blok ve hücumdaki etkili oyunları devam ederken, kaptan Jordan Larson'ın da etkisiyle turuncu beyazlılar ikinci seti 25-18 önde bitirdi.
Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti de kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.