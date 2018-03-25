Eczacıbaşı VitrA, F.Bahçe'ye set vermeden finalde

Eczacıbaşı Vitra, ilk maçta 3-1 yendiği Fenerbahçe'ye rövanşta set vermeden geçti ve finale yükseldi.
Turuncu-beyazlı takım, finalde, VakıfBank-Galatasaray eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA, Meliha İsmailoğlu ve Boskovic'in sayılarıyla ilk sette teknik molaya 12-5 önde girdi. Toparlanan rakibi karşısında son bölümde Beyza Arıcı ve Boskovic ile etkili olan turuncu-beyazlı takım, seti 25-23 kazandı.
İkinci sette taktik servislerle rakibinin oyun kurmasını engelleyen Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-7 önde girdi. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran turuncu-beyazlılar, bu seti de 25-18 aldı.
Son sette Eczacıbaşı VitrA teknik molayı 12-9 üstün geçerken, özellikle son bölüm büyük çekişmeye sahne oldu. İki takım da karşılıklı sayılar bulurken, daha az hata yapan Eczacıbaşı VitrA seti 30-28, müsabakayı da 3-0 kazandı. Eşleşmedeki ilk maçı da 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, finale yükselen ilk ekip oldu.