Eczacıbaşı VitrA, F.Bahçe'ye set vermeden finalde

G.Saraylı taraftarlar Gomis için türkü yaptı

1 Fenerbahçe, Neto'yu gönderiyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, performansını beğenmediği Neto'nun satın alma opsiyonunun kullanılmasını istemedi.

2 Fabri, Beşiktaş'tan zam istedi Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro alan Fabri 2.5 milyon euro istedi. Celta Vigo da sözleşmesi 2019'da bitecek olan İspanyol kaleci için devreye girdi.

3 G.Saray taraftarlarından U19 maçında koreografi - İZLE Galatasaray taraftarları, U17 ve U19 Ligi'nde Trabzonspor'la oynanan maçlardan önce koreografi yaptılar.

4 Manchester United'dan Neymar için 300 milyon euro PSG'de mutsuz olan ve sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edilen Neymar için, Real Madrid'in ardından Manchester United da devreye girdi.

5 Galatasaray'a 17 milyon liralık gelir Galatasaray yönetimi, yıllardır iletişime geçilmemiş, kulübe borçlu veya küs olan üyeleri tek tek aradı. 2 ayda 8 bin 227 üyeye ulaşılırken, 17 milyon TL gelir sağlandı.

6 Kostas Fortounis'e 'Come to Beşiktaş' yorumları Daha önce Pepe, Diego Costa gibi yıldız isimlerin Instagram hesaplarına "Come to Beşiktaş" yazan Beşiktaş taraftarları, bu kez Yunan futbolcu Kostas Fortounis için harekete geçti.

7 Aziz Yıldırım: Başarılı olacağıma inandığım için adayım Fenerbahçe başkanlığında 20. yılını geride bırakan Aziz Yıldırım, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarılı olacağına inandığı için aday olduğunu ifade etti.

8 Elmander, G.Saray'a 2 futbolcu önerdi Fatih Terim'in, İskandinav ülkelerinde oyuncu araştırmak için görevlendirdiği Elmander, tecrübeli hocaya iki futbolcunun ismini verdi.

9 Fikret Orman, PSG Başkanı'na Pepe forması hediye etti Fikret Orman, PSG Başkanı Al-Khelaifi ile bir araya geldi. Orman, "Pepe'yi elimizden aldınız" diyen Al-Khelaifi'ye, "Size Pepe'nin formasını getirdim" dedi.