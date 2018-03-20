Eczacıbaşı VitrA finale yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Almanya'nın SSC Palmberg takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan turuncu-beyazlı ekip, eşleşmede adını finale yazdıran taraf oldu. Eczacıbaşı Vitra, finalde Almanya'nın Allianz MTV ile Belarus'un Minchanka ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

İLK SETİ ZORLANMADAN ALDI

Çekişmeli başlayan maçta file önünü iyi kullanan Eczacıbaşı Vitra, ilk teknik molaya 8-6 önde geldi. Oyuna ağırlığını koymaya başlayan turuncu-beyazlılar, Meliha İsmailoğlu, Larson ve Adams'ın smaç sayılarıyla ikinci teknik molayı ise 16-10 üstün geçti. Eczacıbaşı Vitra, ilk seti zorlanmadan 25-18 kazanarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.

ECZACIBAŞI FİNALE YÜKSELDİ

İkinci sette üstün oyununu devam ettiren Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molaya 8-4 önde ulaştı. Savunmada zaman zaman bocalamasına karşın Boskovic ile Adams'ın sayılarıyla üstünlüğünü devam ettiren turuncu-beyazlılar, ikinci teknik molaya da 16-13 önde geldi.

Turuncu-beyazlılar, seti 25-19 kazanarak hem 2-0 öne geçti hem de finale yükselmeyi garantiledi. Üçüncü sette genç oyuncularına da yer veren Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı ise 16-11 üstün geçti. Seti 25-20, maçı ise 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı.