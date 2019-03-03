Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray'ı devirmeyi başardı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı VitrA, 20. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray HDI Sigorta ise 7. kez mağlup oldu. İlk iki sette etkili olan Eczacıbaşı VitrA, Boskovic'in iki numaradan ataklarıyla sayı üreterek setleri aynı skorla 25-20 kazandı.

Üçüncü sette Galatasaray HDI Sigorta Antrenörü Ataman Güneyligil, maçın hakemine itirazı sonucunda kırmızı kart gördü.

Seti, sarı-kırmızılılar 25-22 kazandı ve skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA, ikiden Boskovic, dörtten de Larson'un etkili ataklarıyla seti 25-11, maçı da 3-1 kazandı.