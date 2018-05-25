Eczacıbaşı VitrA'ya pasör takviyesi

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 8 sezondur Galatasaray'da oynayan 24 yaşındaki milli oyuncunun 2018-2019 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA forması giyeceği bildirildi.

Kadrolarına hem yetenekli hem de Türk bir pasör daha kattıkları için mutlu oldukların belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, "Geçen sene CEV Kupası'nda yarışırken genç ve yetenekli Türk oyuncularımızı tecrübelendirmeyi hedeflemiştik. Bu sene kurduğumuz iddialı kadromuza Gamze gibi başarılı bir Türk oyuncuyu daha ilave ettik. Böylece, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne tecrübeli bir kadroyla katılmış oluyoruz. Gamze'nin de takımımıza önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.