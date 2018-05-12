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Eda Tuğsuz'dan Diamond League'de bronz madalya

Milli atlet Eda Tuğsuz, Şanghay'da düzenlenen serinin ikinci yarışında cirit atma kategorisinde üçüncülük elde etti.

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Eda Tuğsuz'dan Diamond League'de bronz madalya

Atletizmde 14 etaptan oluşan Diamond League serisinin bu sezonki ikinci yarışında cirit atma kategorisinde mücadele eden Eda Tuğsuz üçüncü oldu.

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporculardan kadınlarda Eda Tuğsuz, erkeklerde Ramil Guliyev piste çıktı.

Kadınlarda dünya beşinciliği bulunan Eda Tuğsuz, Şanghay'da cirit atma kategorisinde 63.20'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Londra'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Guliyev ise 100 metre kategorisinde 10.20'lik süresiyle altıncılık elde etti.

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