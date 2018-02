Eden Hazard: Gitmek istersem giderim

Premier Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, transferi hakkında çarpıcı sözler kullandı. Real Madrid'in Gareth Bale + 100 milyon Euro teklif ettiği iddia edilen Hazard, geleceği hakkında konuştu.

"HER SENE SÖYLÜYORLAR"

27 yaşındaki yıldız futbolcu, ''Futbolda her şey olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir ama. Her sene Real Madrid veya PSG'ye gideceğimi söylüyorlar. Eğer takım değiştirmek istersem zaten değiştiririm. Gitmek istersem giderim. Ama şu an olduğum yerde mutluyum'' dedi.

''KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM''

Chelsea'de mutlu olduğunu tekrarlayan Hazard, ''Burada iki yıllık kontratım daha var. Kendimi iyi hissediyorum. Taraftarlar beni seviyor, ailem buraya alıştı. Neler olacak bakalım'' sözlerini kullandı.