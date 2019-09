Eden Hazard: İspanya'da gerçek taraftarlar var

Real Madrid'in yeni transferi Eden Hazard, yeni takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanıyor.

"REAL MADRİD'DE OLMAK BENİM İÇİN BİR RÜYA"

Real Madrid'in kariyerinin en büyük hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Hazard, "Chelsea'de oynarken de bir gün hayal ettiğim Real Madrid'de oynayacağımı biliyordum. Chelsea'de 7 yıl oynamayı beklemiyordum ancak her şey yolunda gitti ve sanırım bundan dolayı Chelsea'de o kadar uzun süre kaldım. Şu an Real Madrid'de olmak benim için bir rüya ve benden bu durumdan en iyi şekilde faydalanmayı umuyorum" dedi.

Real Madrid'de beklentilerin her zaman fazla olduğunu belirten Hazard, "Real Madrid'de Chelsea'den daha farklı bir durum söz konusu. Real Madrid taraftarı her sene Şampiyonlar Ligi'nin kazanılmasını istiyor ve takımdan beklentileri her zaman yüksek seviyede. Real Madrid'e geldiğimden bu yana kazanma ve başarı baskısını üzerimde hissediyorum ancak bu durum bana mutsuzluk vermiyor, aksine beni daha da motive ediyor" şeklinde konuştu.

"İNGİLTERE'DE İSPANYA'DAKİ KADAR FANATİK DEĞİLLER"

İspanya'daki taraftarların İngiltere'deki tarafarlara oranla daha fanatik olduğunu vurgulayan Hazard, "İspanya'da gerçek taraftarlar var, İngiltere'de durum böyle değil. İngiltere'de gençler, yetişkinler, kadınlar herkes futbolla ilgileniyor ancak fanatik değiller. Chelsea'de kaybettiğimiz zaman felaket olduğunu hissetmedim ama Real Madrid'de durum daha farklı" dedi.