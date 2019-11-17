Eden Hazard: Rusya kötü değildi, biz iyiydik

Belçika Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Eden Hazard, EURO 2020 Elemeleri'nde 4-1 yendikleri Rusya karşılaşması sonrasında konuştu.

"GRUBU İLK SIRADA BİTİRMEK ÖNEMLİYDİ"

İyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Eden Hazard, "Bizim grubu ilk sırada bitirmek önemliydi. Harika bir oyun oynadık ve kazanmayı hak ettik. Rusya kötü oynamadı, biz çok iyiydik ve 4-1 kazandık." dedi.

"GOL ATTIRDIM, AYRICA MUTLUYUM"

Eden Hazard sözlerini "Kardeşim Thorgan'a gol attırdığım için ayrıca mutluyum. Ancak genel olarak aldığımız 3 puan için de çok sevinçliyim" ifadeleriyle tamamladı. Belçika, mücadelenin 19. dakikasında Thorgan Hazard'ın golüyle öne geçti. Asisti yapan isim ise Eden Hazard oldu.