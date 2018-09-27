8,773 kez izlendi

9,723 kez izlendi

Anthony Joshua yine nakavtla kazandı

11,347 kez izlendi

8,258 kez izlendi

28,315 kez izlendi

Derbi öncesi F.Bahçe ve Beşiktaş'ın video paylaşımları

41,045 kez izlendi

9,990 kez izlendi

2,683 kez izlendi

9,608 kez izlendi

Rıdvan Dilmen: Rezil bir derbi oldu

1,524 kez izlendi

Jailson: Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız

1 EURO 2024 için oy kullanacak 17 isim Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek ülke için bugün İsviçre'nin Nyon kentinde oylama yapılacak.

2 Eder'den müthiş vole golü - İZLE Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası son 32 turunda Baltika'yı uzatma bölümünde yenerken, Eder müthiş bir gol attı.

3 Ali Koç'un Cocu kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koltuğu sallantıda olan Phillip Cocu'ya sahip çıktı. Hollandalı hocayla toplantı yapan Koç, "Biz bu yola birlikte çıktık ve birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

4 Onur Kıvrak: Trabzonspor'a ihanet etmedim Göztepe maçında yediği hatalı golden sonra yuhalanan Onur Kıvrak, bugüne kadar büyük fedakarlık yaptığını ve artık profesyonel kararlar alacağını söyledi.

5 Beşiktaş'ta derbide dökülen 3 isim kesik yedi Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinde beklentileri karşılayamayan Oğuzhan, Tolgay ve Caner formayı kaptırdı.

6 Babel'e yeni sözleşme Beşiktaş performansıyla göz dolduran Babel'le yeni sözleşme yapacak. Siyah-beyazlı takım, Hollandalı oyuncunun maaşını da 3 milyon euroya çıkaracak.

7 Almanlar, Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti Alman Futbol Federasyonu 'Türkiye'yi tuttuğu' gerekçesiyle Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti.

8 UEFA, EURO 2024 kararını açıklıyor Almanya ile EURO 2024 adaylığı için yarışan Türkiye, bugün bu dev organizasyona sahip olma şansına erişebilir.

9 Cengiz Ünder'den harika gol Milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla resmi maçlarda ilk golünü Frosinone'ye attı.