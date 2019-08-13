Edgar Miguel Le resmen Trabzonspor'da

Bordo-mavililer, oyuncuya 3 yıl için 2 milyon 150 bin euro maaş verileceğini kaydederken, opsiyonun kullanılması durumunda ise 800 bin euro verileceğini duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya; 2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.