Edin Visca: Önceliğimiz lig

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Olympiakos maçı öncesinde Yunan basınına röportaj verdi.

Başakşehir formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediğini söyleyen Edin Visca, ''Takımım için her şeyi yaparım. Başakşehir'de geliştim, burada büyüdüm. Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmek istiyorum. Çok çalışarak buralara kadar geldim. Her sene istatistiklerime bakarsanız gelişmemi görebilirsiniz. Arda ve Robinho gibi isimlerden çok şey öğrendim. Şampiyonlar Ligi için tüm ruhumu sahaya yansıtacağım ama önemli olan takım halinde sistemimizi korumak.'' sözlerini kullandı.

"HARİKA ORGANİZE EDİLEN BİR TAKIMIZ"

Başakşehir hakkında konuşan Visca, ''Harika organize edilen bir takımız. Doğru hamlelerle, doğru yönetim ile buralara geldik. Başakşehir'in kendi stadyumu var, harika bir scout ekibi var. Büyük oyuncular alabiliyoruz, geçmişte bunu kanıtladık. Sistem bu kadar güzel işleyince sahaya da yansıması çok normal.'' dedi.

"GEÇEN SEZON ŞAMPİYONLUĞU KÜÇÜK DETAYLARLA KAYBETTİK"

Önceliklerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu belirten Bosnalı yıldız, ''Geçen sezon şampiyonluğu küçük detaylarla kaybettik. Takım, şampiyonluğa çok aç. Geniş bir kadromuz var, arzumuz var, yeteneğimiz var. Önceliğimiz Süper Lig. Mayıs'ta Lig bitiyor. Şampiyonlar Ligi'nden önce bitiyor yani! O yüzden ilk onu kazanmak isteriz tabii.'' şeklinde konuştu.

"TUR ŞANSINI YARI YARIYA GÖRÜYORUM"

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Olympiakos'u değerlendiren Edin Visca, ''Olympiakos büyük bir takım. Çok ateşli taraftarları olduğunu da biliyoruz. Plzen maçında onları izledik. Taraftarları, takımı arkadan itiyor. Bizim Olympiakos gibi ateşli taraftarımız yok. Ancak bizim stadyumu da avantaja çevirmeyi öğrendik. Olympiakos gibi dolu tribünlere oynamıyoruz belki ama biz de iyi bir takımız ve savaşmaya hazırız. Eşleşmede tur şansını %50-50 görüyorum.'' diyerek sözlerini bitirdi.