Edin Visca'dan 1000 aileye gıda yardımı

1 Taburcu olan Fatih Terim'den ilk açıklama Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bir süredir hastanede bulunan ve bugün itibari ile iyileşme gösterdiği için taburcu olan Fatih Terim, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

2 Barcelonalı futbolcular indirime gitti Maaşlarının yüzde 70'inden vazgeçen Barcelonalı futbolcular, kulüp çalışanlarına destek vereceklerini açıkladı.

3 Fatih Terim taburcu edildi Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in test sonuçlarının halen pozitif olduğunu, ancak klinik bulguları iyileşme gösterdiği için hastane yönetimi tarafından taburcu edildiğini duyurdu.

4 Fenerbahçe’den 33 bin gıda kolisi yardımı Fenerbahçe Kulübü, İstanbul Valiliği'nin koronavirüs salgını sebebiyle yardıma muhtaç aileler için başlattığı Vefa Kampanyası'na katılım yaptığını açıkladı.

5 Türk futbol tarihinin en unutulmaz golleri A Milli Takımımızın ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden ekiplerimizin attığı en unutulmaz golleri sizler için derledik.

6 Tolgay Arslan gözden çıkarıldı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takımda tutunamadı.

7 Evde tıraş olma akımı başladı Koronavirüs salgını nedeniyle berberler kapatıldı. Bu duruma daha fazla dayanamayan futbolcular ve teknik adamlar, kendi kendini tıraş etmeye başladı.

8 Kulüpleri bekleyen ödemeler Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi, kulüpleri de maddi yönden bir hayli etkiledi. Kalan 4 aylık süreçte maaşları ödemek zorunda olan 4 büyükleri bekleyen toplam tutar, 66 milyon euro.

9 Ronaldinho ayak tenisi oynadı Koronavirüs nedeniyle mahkemesi ertelenen Ronaldinho, hapishanede top oynayarak vakit geçiriyor.