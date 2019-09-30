PSG'de G.Saray maçı öncesi sakatlık sıkıntısı yaşanıyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG'de sakatlık sorunları yaşanmaya devam ediyor.

NEYMAR, CAVANİ VE DRAXLER YOK

Takımdaki sakat oyuncuların yanı sıra Şampiyonlar Ligi maçlarında cezası bulunan Neymar, sarı-kırmızılılara karşı oynayamayacak.

PSG'nin Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'nin ise hala iyileşmediği ve Galatasaray maçı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Öte yandan sakatlıkları devam eden Draxler, Dagba ve Kehler de maç kadrosuna alınmadı.

Soh, Bakker ve Bulha ise PSG'nin 23 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosundan yer almıyor.

MBAPPE KADRODA

PSG'nin bir diğer süper yıldızı Mbappe'nin de Galatasaray karşısında oynayamayacağı düşünülüyordu. Ancak Fransız yıldızın takıma dönüşü erken oldu.

Hafta sonu Bordeaux'a karşı oynanan mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren oyuncu, Galatasaray karşısında oynayabileceğinin sinyallerini vererek maç kadrosuna dahil edildi.