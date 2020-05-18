Edu: F.Bahçe'deki o kadro Türkiye'de tarihe geçti

2006-2009 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı savunmacı Edu Dracena, tüm dünyayı saran koronavirüs süreci ve sarı-lacivertli takımdaki dönemiyle ilgili konuştu.

Evde karantina altında olduğunu belirten Edu, ''Pandemi çıktığından beri ailemle birlikte evde karantina halindeyim. Daha önce insanlık böyle bir şey yaşamadı ve bu yüzden herkes için biraz sürpriz oldu ancak aileler için iyi bir şey. Evde çocuğumla zaman geçiriyorum, bu süreyi en iyi şekilde değerlendiriyorum.'' ifadelerini kullandı.

''KARİYERİMDEKİ EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ZİCO''

Futbolculuk kariyerinde çalıştığı en iyi hocanın Zico olduğunu belirten Brezilyalı, ''Fenerbahçe'de birlikte çalıştığım Zico, kariyerimdeki en iyi teknik direktörlerden biridir, onu unutamam. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldik, takımın yarısı çok iyi Brezilyalı oyunculardan oluşuyordu. Fenerbahçe'de yakaladığımız o kadro, Türkiye'de tarihe geçen kadrolardan biridir.'' şeklinde konuştu.

''DERBİ ATMOSFERLERİ İNANILMAZ''

Türkiye'deki Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarını unutamadığını belirten Edu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Dünyada futbol taraftarlarından bahsediyorsak, Türkiye'deki taraftarları söylememek olmaz. Fenerbahçe - Galatasaray maçlarındaki atmosfer inanılmaz. Günler öncesinden maç konuşulmaya başlıyor, taraftarlar kapışıyor. Ben daha ateşli bir maç oynamadım. Fenerbahçe'ye gittiğimde benim için çok kolay olmadı. Bazı zorluklarla karşılaştım ancak Brezilyalı oyuncularla birlikte kaynaşınca her şey çözüldü.''

''ÖDEMELER, ŞİKAYET ETMEDEN ÖDENMİYORDU''

''Türkiye'de ödemeler konusunda sorunlar vardı. Eğer ses çıkarmazsam kimse ödeme yapmıyordu ancak şikayet ettiğinde paran ödeniyordu. Bu konuda problemler yaşadık.''