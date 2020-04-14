Edwin Gyasi: Her futbolcu Beşiktaş’ta oynamak ister

Okuduğunuzda oldukça şaşıracağınız, futbol tarihinde yaşanan en ilginç olayları sizler için derledik.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'dan ayrılarak ülkesine dönen İbrahimovic, hissedarı olduğu İsveç ekibi Hammarby ile antrenmanlara çıkmaya devam ediyor.

Sezon sonu futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetimi'ne kaptanlık pazubandını devretmek için Luiz Gustavo'yu önerdi. Yönetimin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlıları çalıştırdığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, ayrıca koronavirüsle ilgili de konuştu.

Fatih Terim'in evinde geçirmesi gereken 14 günlük karantina süresi sona erdi. Tecrübeli teknik adam, işbaşı yapmak için 65 yaş üstü insanlar hakkında çıkarılan yasağın kaldırılmasını bekliyor.

İsveç'in en yetenekli gençlerinden gösterilen milli futbolcu Ilija Jurkovic'in ismi, bu kez ülkedeki en tehlikeli kişiler listesine girdi.

Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuştu. Vural, "Neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz, 3-5 ay sonra gidiyor" dedi.

1 Douglas Costa'nın karantina isyanı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Costa, sıkılmaya başladığını söyledi.

2 Yetenekli futbolcu, yeraltı dünyasına geçiş yaptı İsveç'in en yetenekli gençlerinden gösterilen milli futbolcu Ilija Jurkovic'in ismi, bu kez ülkedeki en tehlikeli kişiler listesine girdi.

3 Emre'den sonra kaptan Gustavo olacak Sezon sonu futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetimi'ne kaptanlık pazubandını devretmek için Luiz Gustavo'yu önerdi. Yönetimin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

4 Tolgay Arslan'ın umudu yeni teknik direktör Fenerbahçe'de yönetimin gözden çıkardığı Tolgay Arslan'ın, yeni teknik adam gelene kadar takımdan ayrılmak istemediği öğrenildi.

5 Beşiktaş'ta indirimi kabul etmeyene yol göründü Futbolcularla indirim görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, maaşını düşürmeyenin takımdan ayrılabileceğini belirtti.

6 Fatih Terim koronavirüsü yendi Fatih Terim'in evinde geçirmesi gereken 14 günlük karantina süresi sona erdi. Tecrübeli teknik adam, işbaşı yapmak için 65 yaş üstü insanlar hakkında çıkarılan yasağın kaldırılmasını bekliyor.

7 Abdullah Avcı: Sağlıkçıları görünce utanıyorum Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlıları çalıştırdığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, ayrıca koronavirüsle ilgili de konuştu.

8 Sosa: F.Bahçe'den teklif almıştım Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

9 Abdurrahim Albayrak, villasını ofise çevirdi Şirketinin en üst katındaki villayı ofise çeviren Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, burada hem karantinada kalıyor hem de kulüple ilgili işleri yürütüyor.