Edwin Gyasi: Her futbolcu Beşiktaş’ta oynamak ister

Adı siyah-beyazlılarla anılan Edwin Gyasi, Afrika basınından GhanaSoccerNet sitesine konuştu.
Sağ kanat oyuncusu, “Beşiktaş’ın harika tarihi ve büyük taraftar kitlesiyle iyi bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Bence her futbolcu Beşiktaş’ta oynamak ister. Türkiye Ligi güçlü takımlar ve iyi oyuncuların olduğu bir lig. Bana da mücadele şansı verebilir.” ifadelerini kullandı.
Hollanda’da altyapı eğitimini alan 28 yaşındaki futbolcu, yurt dışında Aalesund, Dallas ve CSKA Sofya formalarını giydi.
Edwin Gyasi, CSKA Sofya ile çıktığı 52 resmi maçta 6 gol ve 10 asist üretti.