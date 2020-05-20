Efecan: Erol Bulut F.Bahçe'de yüzde yüz başarılı olur

Efecan Karaca, son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktörü Erol Bulut hakkında konuştu.

"HAK EDİYOR"

Bulut'un çok iyi bir insan olduğunu ve futbolcularına bir ağabey gibi yaklaştığını anlatan Efecan, "Malatya'da başarılıydı, bize geldi burada da gayet başarılı. Erol Hoca için zaten her şey ortada. Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı hak edecek başarıları elde etti diyebilirim. Fenerbahçe'yi de çok iyi bilen bir hoca. Karakteriyle ve hocalığıyla oraları hak edecek bir insan. İnşallah Allah gönlüne göre verir." değerlendirmesinde bulundu.



Başarılı futbolcu, Erol Bulut'un bir oyun mantalitesine sahip olduğunu ve hücum futbolunu oynatmayı sevdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Erol Hoca bize kompakt oynamayı öğretti. Geçen senelere bakarsanız 4 gol atıp 3 yiyorduk. Şimdi 3 gol atıp bir tane yiyoruz yada hiç yemiyoruz. Bunun avantajı bence çok büyük Erol Hoca açısından. Erol Hoca ilk başta hücumu düşünüyor ama nasıl savunma yapmamız gerektiğini de öğretiyor. Erol Hoca, Fenerbahçe'yi çalıştırırsa yüzde yüz başarılı olur. Erol Hoca'nın ekstra yabancı dili var, bu da Erol Hoca için bir avantaj. Alman disiplini derler ya gerçekten de Erol Hoca için bunu söyleyebiliriz."