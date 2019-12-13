Efecan: Maça giderken iki rekat namaz kılarım

Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Efecan Karaca, Sporx'e konuştu.

İşte o röportajın bir kısmı:

- Alanyaspor'da gösterdiğin başarılı performansın ardından Milli Takım'a da seçildin. Milli Takım'a ilk davet edildiğinde neler yaşadın?

CUMA NAMAZI'NDAN GELİP ÖĞRENDİM

"O zaman Alanyaspor'un hocası Sergen Yalçın idi. Onun da katkısı bende çoktur, ona da teşekkür ederim. İdmandaydık, beni yanına çağırdı ve "Milli Takım'a gidebilirsin" dedi. Ben tabii heyecanlandım; "Gerçek mi hocam" dedim. O da bana "Evet gerçek, Şenol Hoca ile konuştuk, seni sordu" yanıtı verdi. Çok heyecanlandım, o dört gün sürekli Milli Takım'ı düşündüm. Geceleri heyecandan sürekli uykudan uyanır oldum. Cuma günüydü, Cuma Namazı'dan gelmiştim ve masör odasında oturuyordum. Herkes "Açıklanmadı mı? Gitmiyor musun?" diye soruyordu. Ben de bilmiyordum, kimse bir şey söylememişti. Sonra o sırada bizim masör Sait koştu, "Efe, Milli Takım'a gidiyorsun, televizyonda gördüm" dedi. İnanamadım, bir döndüm ve televizyonda adımı gördüm. Hemen eşimi aradım, eşim de bir haftadır benim için stres yapmıştı, telefonda ağlamaya başladı, ben de duygulandım tabii. Sonra babama ve anneme haber verdim. Güzel bir andı, televizyondan öğrenmek bizim için daha da güzel oldu."





- Süper Lig'de en beğendiğin oyuncu?

Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve de Ryan Babel.

- Süper Lig'de oynaması en zor deplasman?

Fenerbahçe Stadı.

- Seni en çok zorlayan savunma oyuncusu?

Yuto Nagatomo.

- Şenol Güneş'in senin için anlamı nedir?

Hayallerimi gerçekleştiren hocam, baba, öğretmen.

- Her maç öncesi yaptığı şey nedir?

Dualarım vardır, onları okumazsam içim rahat etmez.

- Mesut Özil maça başlamadan dua okur, peki sen neler yaparsın?

Maça giderken Allah rızası için iki rekat namaz kılarım. Maç öncesi de dualarımı okurum.