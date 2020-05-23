Efsane stadyum San Siro yıkılıyor

İtalyan futbolunun sembolik stadyumu San Siro yakın gelecekte tarihe karışabilir.

Milano kentinin iki büyük kulübü Milan ve Inter'in 94 yıldır birlikte kullandıkları stadın yıkılması için İtalya Kültür Bakanlığı'ndan onay çıktı. İki kulübün 60 bin kişilik yeni stat projesi kapsamında terk etmeyi düşündükleri stadyumun kültürel miras statüsünde yer almadığına karar verildi.

Milan ve Inter'in yeni stadyumları San Siro'nun yan arazisinde inşa edilecek.

Dört Avrupa kupası finaline ev sahipliği yapan San Siro'da 2026 yılında İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış ve kapanış töreninin yapılması planlanıyor.