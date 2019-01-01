Ege takımlarından çifte kupa

Geride bıraktığımız 2018 yılı Ege futbolunda acı tatlı hatıralarla bitti. Profesyonel liglerde Ege'nin 3 temsilcisi yıllardır hasret kaldıkları şampiyonluklara ulaşırken 5 kulüp ise küme düşme şoku yaşadı.

2017 yılında 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Altay, 2018'de de 2'nci Lig'de kupayı havaya kaldırdı. Geçen sezon TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İzmir temsilcisi, sezonu şampiyonlukla tamamlarken 7 yıl sonra 1'inci Lig'e döndü. Manisa Büyükşehir Belediyespor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta, Utaş Uşakspor ise 3'üncü Grup'ta şampiyonluk yaşayıp adlarını 2'nci Lig'e yazdırdı. İzmir'in 106 yıllık kulübü Karşıyaka, 2018'de en acı senelerinden birini yaşadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başında 6 puanı borçları yüzünden silinen yeşil-kırmızılılar, sezon sonu 38 yıl sonra 3'üncü Lig'e düşerken futbolda tarihinde ilk kez de 4'üncü kategoriye geriledi. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'tan düşen Bucaspor, kendisini 28 yıl sonra 3'üncü Lig'de buldu. Sarı-lacivertliler, 3 Lig'de de yaşam savaşı veriyor. Ege'yi yıllarca Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, geçen sezon 12 puanını borçlarından kaybedince 1'inci Lig'den paraşütsüz 2'nci Lig'e geriledi. Yeni sezonda da devreyi eksi 1 puanla tamamlayan siyah-beyazlılar için kabus yılları sürüyor. 2018 yılında çifte şok yaşayan Aydın futbolu 2 temsilcisini birden kaybetti. Nazilli Belediyespor, 2'nci Lig'den 3'üncü Lig'e düşerken Aydınspor 1923 ise amatöre geriledi.

ÇİFTE KUPAYLA TARİHE GEÇTİ

Futbolda 2008'e kadar 3'üncü Lig takımı olan Akhisarspor, 2018 yılını tarihi kupalarla tamamladı. Basamakları hızla çıkarak yükseldiği Süper Lig'deki 7'nci sezonunu geçiren Akhisar, 2018'de tarihinde ilk kez hem Ziraat Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı kazandı. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı yarı finalde eleyip ilk kez finale çıkan Akhisar, 10 Mayıs 2018'de Diyarbakır'da oynanan finalde de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupaya uzandı. Yeşil-siyahlılar, kupa şampiyonu olarak lig şampiyonu Galatasaray'la 5 Ağustos 2018'de Konya'da oynadığı Süper Kupa finalini de seri penaltılarla kazanmayı başardı. Yılı tarihi başarılar, mutlu hatıralarla kapatan Ege ekibi ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde de yer aldı.