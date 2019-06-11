Egemen Denizlispor'la anlaştı

1 Yeni sezon forma fiyatlarında fahiş artış Her sene birbirine benzeyen formalar üreten Adidas ve Nike markaları, yine futbolseverleri kızdıran bir işe imza attı. 3 büyüklerin yeni sezon formalarının 250 liradan satışa sunulacağı öğrenildi.

2 Türkiye'nin en değerli kulüpleri listesi Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu olan Brand Finance, Türkiye'nin en değerli şirketlerini sıraladı. Beşiktaş, ülke genelinde 38., kulüpler arasında ise 1. oldu.

3 Cengiz Ünder İzlanda maçında yok A Milli Takımımızın önemi futbolcularından Cengiz Ünder, arka adalesinde sertleşme olduğu için İzlanda mücadelesinde forma giyemeyecek.

4 Beşiktaş Aboubakar transferinde büyük mesafe kat etti Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı transfer etmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki golcüyü yeniden kiralamayı hedefliyor.

5 Fenerbahçe'nin istediği Başakşehirli futbolcular Fenerbahçe, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istiyor.

6 Avrupa'da serbest kalan yıldız futbolcular Transfer döneminin en gözde futbolcuları olan serbest statüdeki yıldızlar için kıyasıya bir yarış var. İşte Avrupa'da bonservis bedeli ödemeden alınabilecek futbolcular...

7 Okan Buruk, Başakşehir'e imza attı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in hedef küçültmediğini ifade ederek Okan Buruk'la şampiyon olacaklarını söyledi. Gümüşdağ, 3 futbolcunun da gönderileceğini belirtti.

8 Şener Özbayraklı, Galatasaray'a transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı Galatasaray'la anlaştı. Sağlık kontrolünden geçen deneyimli sağ bekin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

9 Ersun Yanal: Volkan ve Mehmet kalsın Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, yönetime Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın kalması yönünde rapor verdi.