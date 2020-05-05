Eibarlı futbolcular: Korkuyoruz

La Liga takımlarından Eibar'ın futbolcuları ve teknik heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, koronavirüs salgınının devam ettiği bir ortamda antrenmanlara başlanması yönünde alınan karar eleştirildi.

Antrenmanlarda, sosyal mesafe başta olmak üzere koronavirüse karşı uzmanların verdiği tüm tavsiyeleri yerine getirememekten "korktuklarını" vurgulayan Eibar takımı, "En çok sevdiğimiz işi yaparken, birbirimize hastalık bulaştırabilecek olmamız, hatta bunu ailemize ve ardaşlarımıza taşıyıp, salgının yeniden büyümesine ve toplum için korkunç sonuçlar doğuracak bir duruma getirebilecek olmamız bizi endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

''FUTBOLCUDAN ÖNCE İNSANIZ''

"Futbol oynadığımız her dakikadan, yaptığımız antrenmanlardan zevk aldığımız için ayrıcalıklıyız ve bu yüzden futbol oynamak istiyoruz ama futbolcudan önce insanız." diyen Eibarlı futbolcular, ülkedeki mevcut sağlık durumunun, toplumun büyük bölümü gibi kendilerini de endişelendirdiğini kaydetti.

"Birçok insanın ekonomik durumlarından dolayı mevcut şartlara rağmen ve hiçbir garanti verilmeden işlerine döndüğünün farkında olduklarını" belirten Eibarlı futbolcular, "Herkes için öncelik sağlık olmalıdır ve bu fikrin sadece kelimelerle değil gerçeklerle de örtüşme zamanı gelmiştir. Sadece bu şekilde, lige geri dönmek mantıklı olacaktır. Garanti istiyoruz ve sorumluluk talep ediyoruz." çağrısında bulundu.