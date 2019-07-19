Ekonomik kriz nedeniyle kulübün simgesi kartalı sattılar

Son yıllarda ekonomik krizde olup küçülmeye giden birçok takım oldu.

Ülkemizde de 3 büyükler dahil bazı kulüpler kadroda daralma, personel giderlerinde azalma gibi çeşitli önlemler alıyor. Ancak eşine az rastlanır bir olay Danimarka'da yaşandı.

AYLIK BAKIM PARASI 1200 EURO

Danimarka 1. Lig ekiplerinden FC Roskilde, kulübün simgesi olan Havornen Sigr isimli kartalı sattı.





Roskilde'nin, borç batağından kurtulmak için kulübü bir nebze olsun rahatlatacaklarını düşündükleri bu hamleyi yapmaları ise oldukça tartışıldı.

Kartalı satmalarının gerekçesi ise aylık bakım masrafları. Kulüp yetkililerinin aktardıklarına göre Havornen Sigr isimli kartalın aylık 1200 euro bakım masrafı var.





Kartalı 750 euroya sattıklarını ifade eden bir kulüp yetkilisi, 1200 euroluk maliyetten kurtulduklarını belirtti.