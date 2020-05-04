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Ekpe Udoh, Anadolu Efes yolunda

Anadolu Efes’in, Alman pivot Tibor Pleiss ile yollarını ayıracağı ve yerine Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh’u kadrosuna katacağı öğrenildi.

| Haber Merkezi
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Avrupa basınında yer alan haberlere göre; Anadolu Efes, Alman pivot Tibor Pleiss ile yollarını ayırıp, Fenerbahçe ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamış ve MVP olmuş Ekpe Udoh’u kadrosuna katmak istiyor.

Çin Ligi ekiplerinden Bejing Ducks formasını giyen tecrübeli basketbolcunun, Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

''GÖRDÜĞÜNÜZ HER ŞEYE İNANIYORSUNUZ''

Udoh, daha önce oynanan Anadolu Efes-Galatasaray maçını salondan takip etmiş ve sosyal medya hesabından, “Gördüğünüz her şeye inanıyorsunuz!” açıklamasını yapmıştı.

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