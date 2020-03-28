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Ekpe Udoh: Geri dönme zamanı

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Ekpe Udoh, sosyal medya üzerinden sarı-lacivertli günlerine ait bir paylaşımda bulunarak, Avrupa basketboluna geri döneceğinin sinyallerini verdi.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe Beko'nun 2017'de THY Euroleague şampiyonluğuna ulaştığı sezontakımın önemli isimleri arasında yer alan Ekpe Udoh sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kariyerini Çin ekiplerinden Beijing Ducks'da sürdüren 32 yaşındaki basketbolcu, Instagram hesabından Fenerbahçe günlerini barındıran bir paylaşım yaptı.

AVRUPA'YA DÖNME MESAJI VERDİ

Yaptığı paylaşıma bir not düşen Udoh, ''Geri dönme zamanı! Bu takımla ya da bir başka Avrupa takımıyla'' ifadelerini kullandı.

Avrupa basketboluna geri dönme sinyali veren Udoh, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Utah Jazz'a imza atmış, 2019'da ise Çin'in yolunu tutmuştu.

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