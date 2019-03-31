Ekuban: Balotelli değil Torres olmak isterim

İlk kez çağrıldığı Gana Milli Takımı'nda forma giydiği 2 maçta da gol atan Caleb Ekuban, ülkesinde adeta 'Kahraman' ilan edildi.

Trabzonsporlu Ekuban'a asın mensupları ise 24 yaşındaki santrfora, "Balotelli gibi İtalya doğumlu olmana rağmen neden Gana Milli Takımı'nı seçtin' şeklinde dikkat çeken bir soru sordu.

Golcü futbolcu, "Büyükbabamı sevindirmek için" cevabını verdi. Ekuban, "Balotelli gibi bir yıldız olmak ister misin?" sorusuna ise "Onun gibi değil, Torres gibi olmak isterim" ifadesini kullandı.