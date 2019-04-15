Ekuban'ın menajeri: Trabzonspor bonservisini alacak

Trabzonspor’da bu sezon başarısıyla ön plana çıkan Caleb Ekuban için resmi açıklama geldi.

Bordo-mavililerde kiralık olarak forma giyen Ekuban için menajeri Graziano Battistini, Tuttmercato’ya özel bir röportaj verdi.

Ekuban’ın kesin olarak Leeds United’dan ayrılacağını kaydeden İtalyan menajer, “Şu anda Trabzonspor’da işler iyi gidiyor. Ekuban, Trabzonspor’da başarılı oldu ve takıma çok iyi katkı yapıyor. Şu anda Trabzonspor’da önemli bir rolü var ve büyük bir potansiyel olarak görülüyor. Trabzonspor, Ekuban’ın bonservisini alacak” dedi.

Ganalı yıldızın kendisine çok güvendiğini aktaran menajer Battistini, “Şu anda Ekuban futbolda büyük sahnelere çıkmaya hazır. Ve o büyük anlarda yaklaşıyor. Ekuban’ın Trabzonspor’daki başarılı performansının ardından Afrika Uluslar Kupası’nda da oynamaya yakın olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.