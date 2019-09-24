Ekvador'da 25-0 biten maça şike soruşturması

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Sergen Yalçın: Galatasaray hakem diye sızlanmasın

Abdullah Avcı Galatasaray'a gönderme yaparak, "Çok para harcayan takımın 3 puan gerisindeyiz." dedi. Ancak transfer döneminde Beşiktaş, sarı-kırmızılı ekipten daha fazla para harcadı.

Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda'nın, özel bir maskeyle Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı öğrenildi.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, yılın en iyi futbolcusu ödülünü aldığı esnada Portekizli Ronaldo, kitap okurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı ekipte kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu ifade ederek görevini bıraktı.

Fikret Orman istifa etti

Fikret Orman'ın istifasının ardından olağanüstü kongrede Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi'nin başkan adayı olacağı ifade ediliyor. Eski başkan Yıldırım Demirören ise, "Ben yokum" dedi.

Beşiktaş'ta 2 başkan adayı var

Fikret Orman, 2012 yılında 490 milyon TL borçla aldığı Beşiktaş'ı, 2019 yılında 2.4 milyar TL borç ile bıraktı.

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Fatih Terim'e yönelik 'sicili bozuk' açıklamasından dolayı 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

1 Fikret Orman istifa etti Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı ekipte kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu ifade ederek görevini bıraktı.

2 Fikret Orman döneminde borç 5'e katlandı Fikret Orman, 2012 yılında 490 milyon TL borçla aldığı Beşiktaş'ı, 2019 yılında 2.4 milyar TL borç ile bıraktı.

3 Abdullah Avcı: G.Saray'ın 3 puan gerisindeyiz Abdullah Avcı Galatasaray'a gönderme yaparak, "Çok para harcayan takımın 3 puan gerisindeyiz." dedi. Ancak transfer döneminde Beşiktaş, sarı-kırmızılı ekipten daha fazla para harcadı.

4 Süper Lig'de 5. haftanın ardından son durum Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybetti. Alanyaspor ise liderliğini sürdürdü.

5 Messi'nin ödül aldığı sırada Ronaldo kitap okuyordu Arjantinli yıldız Lionel Messi, yılın en iyi futbolcusu ödülünü aldığı esnada Portekizli Ronaldo, kitap okurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

6 Messi 6. kez en iyi futbolcu FIFA En İyiler ödülleri sahiplerini buldu. Messi, 6. kez yılın futbolcusu oldu.

7 Puskas Ödülü'nü Daniel Zsori kazandı Debrecen forması giyen 18 yaşındaki Daniel Zsori, Ferencvaros'a attığı nefis röveşata golüyle Puskas Ödülünü kazandı.

8 Beşiktaş'ta 2 başkan adayı var Fikret Orman'ın istifasının ardından olağanüstü kongrede Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi'nin başkan adayı olacağı ifade ediliyor. Eski başkan Yıldırım Demirören ise, "Ben yokum" dedi.

9 Belhanda, Fenerbahçe maçında maskeyle oynayacak Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda'nın, özel bir maskeyle Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı öğrenildi.