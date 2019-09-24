Ekvador'da 25-0 biten maça şike soruşturması

Ekvador 3. liginde uzun yıllar unutulmayacak bir maç oynandı. 2. lige yükselmek için rakibini 23 farkla yenmesi gereken La Paz, sahadan 25-0 galip ayrıldı. Maç hakkında soruşturma açılırken, 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
23 FARK GEREKİYORDU, 25 ATTILAR
Ligin son haftasında girilirken La Paz ile Deportivo Quevedo aynı puanda yer alıyordu.
İki takımın da kazanması halinde La Paz'ın bir üst lige çıkmak için 23 farkla kazanıp averajla rakibini geçmesi gerekiyordu.
La Paz'ın rakibi Carlos Barbor, ekonomik sebeplerden ötürü deplasmana 14 kişi gidebildi.
Kadroda yedek kalecisi bulunmayan Barbor'da as kaleci mücadelenin henüz 1. dakikasında oyundan atıldı. Carlos Barbor'da toplamda ise 4 futbolcu oyun dışı kaldı.
Maçı 7 kişi tamamlayan Barbor, La Paz'dan tam 25 gol yedi. Bu sonuçla La Paz 2. lige yükseldi ancak maç hakkında şike soruşturması açıldı.