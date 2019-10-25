El Clasico mahkemelik oldu

Dünya futbolunun en önemli karşılaşması olarak gösterilen Barcelona-Real Madrid buluşmasının tarihi bir kez daha değişmek üzere.

Normalde bu Pazar Nou Camp’ta oynanması gereken karşılaşma, Barcelona’daki sokak olayları nedeniyle iptal edilmiş, 18 Aralık tarihine alınmıştı. Ancak La Liga yönetimi İspanya Futbol Federasyonu’nun bu kararını beğenmedi.

18 Aralık tarihinin denk geldiği Çarşamba akşamı, aynı zamanda Kral Kupası maçlarının da olmasının, yayın gelirlerini epey aşağı çekeceğini düşünen yöneticiler buna itiraz etti.

Dev mücadelenin daha erken bir tarihte oynanmasını savunan La Liga konuyu İspanya Spor Mahkemesi’ne taşıyarak maçın 4 Aralık’a alınmasını istedi.

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga’nın maçın Nou Camp yerine Bernabeu’da oynanması yönündeki talebini ise daha önce geri çevirmişti.