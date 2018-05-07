El Clasico'da alkış krizi

İspanya La Liga'da Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya gelirken bu zorlu karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

ONLAR BİZİ ALKIŞLAMADI

Mücadele öncesinde Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, daha önce şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'yı alkışlamayacaklarını ifade etmiş, "Bu kulübün kararı değil ancak benim kişisel görüşüm; Barcelona şampiyon olarak El Clasico'ya çıkarsa onları alkışlamayacağız. Barcelona da bizi Dünya Kulüpler Şampiyonu olduğumuz zaman alkışlamadı" demişti.

KULÜP PERSONELİMİZ BİZİ ONURLANDIRDI

Barcelona cephesi ise buna binaen sürpriz bir hamle yaptı, katalan teknik heyeti El Classico sonrasında kendi futbolcularını alkışladı. Barcelonalı Pipue: ''Onlar bizi alkışlamadığı için kulüp personelimiz bizi alkışlayarak onurlandırdı'' ifadelerine yer verdi.