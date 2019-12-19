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El Clasico'nun eski tadı kalmadı

Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasının ardından oynanan bütün El Clasico'lar, futbolseverleri tatmin etmedi.

| Haber Merkezi
El Clasico'nun eski tadı kalmadı
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Barcelona'daki olaylar nedeniyle ertelenen Barcelona-Real Madrid maçı dün akşam oynandı.

Aylardır sonucu merakla beklenen karşılaşma 0-0 sona ererken, futbolseverler sahada oynanan futboldan memnun kalmadı.

ESKİ HAVASI KALMADI

Taraftarlar, Ronaldo'nun İspanya'dan ayrılmasının ardından oynanan bütün El Clasico'ların seyir zevki olarak eski tadı belirten yorumlarda bulundu.

Öte yandan maç boyunca istediği performansı sergileyemeyen Messi'nin yaşanan ikili mücadele sırasında şortu düştü. Bu kare dünkü maça dair en çok konuşulan fotoğraf oldu.

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