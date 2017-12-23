El Clasico'nun kazananı Barcelona

İspanya La Liga'nın 17. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid'in 11 puan önünde bulunan Barcelona, ikinci yarıda bulduğu gollerler ezeli rakibini 3-0 yendi.
BARÇA'NIN GOLLERİ İKİNCİ YARI GELDİ
Mücadelenin ilk yarısında üstün olan taraf Real Madrid'di. Ev sahibi ekip rakibini yarı sahasında hapsetti ancak aradığı golü bulamadı. İlk devre golsüz sona erdi.
Karşılaşmadaki ilk gol 54. dakikada geldi. Barcelona'nın organize atağında golü atan Luis Suarez takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Barcelona'nın üstünlüğü devam etti.
63. dakikada Barcelona atağında ceza sahasında yaşanan karambolde Carvajal gole giden topu eliyle kesince hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Pozisyonda kazanılan penaltıyı Messi ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.
Dünyanın en büyük rekabetinde son sözü Aleix Vidal söyledi. Barcelona 90. dakikada Vidal'ın golüyle maçtan 3-0 galip ayrıldı.
El Clasico'nun kalan dakikalarında skor değişmedi ve rakibini 3-0 yenen Barcelona puanını 45'e çıkardı. 1 maçı eksik Real Madrid ise 31 puanda kaldı.
Bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen Zidane'nın ise tahtı sallanmaya başlıyor. Fransız teknik adamın görevine son verilebileceği söylentileri devam ediyor.