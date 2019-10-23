Barcelona'da yaşanan sokak protestoları nedeniyle 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı, ileri bir tarihe ertelenmişti.

ARALIK AYINDA OYNANACAK

İspanya Futbol Federasyonu, El Clasico'nun 18 Aralık Çarşamba günü oynanacağını duyurdu.

İspanya futbolunun gündemindeki ertelenen El Clasico'nun, tarihi belli oldu. Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek dev mücadele, 18 Aralık Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak.

Bir süre önce Barcelona başta olmak üzere tüm Katalonya'da başlayan sokak gösterileri, güvenlik sebebiyle El Clasico'nun ertelenmesine neden oldu.