İspanya futboluna, Katalonya'da yaşanan sokak olayları darbe vurdu.

26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid karşılaşması, ileri bir tarihe ertelendi. El Clasico'nun ne zaman oynanacağı, pazartesi günü yapılacak toplantı sonrasında belli olacak.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından, güvenlik amacıyla tehir edilen müsabakanın oynanacağı tarihle ilgili iki takımın karar vermesi gerekiyor. Kulüpler bu konuda anlaşamazsa maçın tarihini, federasyon belirleyecek.

İspanyol basınına göre, karşılaşmanın 7 Aralık'ta oynanması gündemde.

KATALONYA'DA SOKAK OLAYLAR VAR

İspanya'da Yüksek Mahkeme, Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden, 9'una hapis cezası verdi.

Yüksek Mahkeme'nin bu kararından sonra Barcelona başta olmak üzere tüm Katalonya'da, halk sokaklara çıktı.

El Clasico'ya sokak olayları engeli VİDEO