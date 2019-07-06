El Kabir Ç.Rizespor'da

Mykola Moroziuk'un undefined bonservisini alan, Atakan Akkaynak'ı da kiralayan Çaykur Rizespor, bir transferi daha açıkladı.
Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de yakından tanıdığımız Mostapha El Kabir'in transferini resmen açıkladı.
Çaykur Rizespor'un resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mostapha El Kabir, hayırlı olsun! Bugün saat 15:00'da, 'Çayeli Eski Cami' meydanında yapılacak imza törenini kaçırmayın!" ifadelerine yer verildi.
Ülkemizde Gençlerbirliği, Antalya ve Ankaragücü formaları giyen El Kabir, Türkiye kariyerinde çıktığı 107 karşılaşmada 24 gol ve 15 asistlik performans sergiled