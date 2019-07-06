El Kabir Ç.Rizespor'da

Vitor Pereira döneminde asgari ücret teklif edilince Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Merih Demiral, Juventus'a kadar yükselerek kendisini beğenmeyenleri pişman etti.

Vedat Muriç'in Rize'de kalacağını açıklamasının ardından alternatif isimlere yönelen G.Saray, eski Beşiktaşlı Aboubakar ile her konuda anlaşma sağladı. Porto ile pazarlıklar devam ediyor.

Lille Başkanı Gerard Lopez, Yusuf Yazıcı ile el sıkıştıklarını ancak Trabzonspor'la henüz anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

Son yıllarda Avrupa'ya giden oyuncu sayılarında ciddi artış yaşanmaya başladı. Merih'in Juventus'a transferi sonrası, bonservisine en çok para ödenen Türk futbolcuları derledik. İşte o liste.

Bonservisine en çok para verilen Türk futbolcular

1 Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi Vitor Pereira döneminde asgari ücret teklif edilince Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Merih Demiral, Juventus'a kadar yükselerek kendisini beğenmeyenleri pişman etti.

2 Afrika Uluslar Kupası'nda Belhanda'lı Dirar'lı Fas elendi Uganda'yı Mane'nin golüyle 1-0 yenen Senegal ve Fas'ı penaltılarla eleyen Benin, çeyrek finale yükseldi.

3 Lille Kulübü: Yusuf Yazıcı ile anlaştık Lille Başkanı Gerard Lopez, Yusuf Yazıcı ile el sıkıştıklarını ancak Trabzonspor'la henüz anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.

4 Max Kruse çok mutlu Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, kısa süre içerisinde takım arkadaşlarıyla kaynaştı.

5 Aboubakar Galatasaray'a doğru Vedat Muriç'in Rize'de kalacağını açıklamasının ardından alternatif isimlere yönelen G.Saray, eski Beşiktaşlı Aboubakar ile her konuda anlaşma sağladı. Porto ile pazarlıklar devam ediyor.

6 Tyler Boyd Beşiktaş'ta Beşiktaş, bonservisi Portekiz ekibi Guimaraes'te bulunan Amerikalı futbolcu Tyler Boyd'u 2.4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

7 Beşiktaş Lewis Holtby'nin peşinde Beşiktaş yönetimi, Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Hamburg’la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

8 Trabzonspor, Nwakaeme’nin sözleşmesini uzattı Bordo mavili kulüpte geçen sezon performansıyla önemli rol oynayan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi uzatıldı.

9 Alanyaspor Merih'ten 14 milyon TL daha kazandı Merih'i Sassuolo'ya 6.5 milyon euroya satan Alanyaspor, genç stoperin Juventus'a transfer olmasının ardından anlaşma gereği 2 milyon 250 bin euro (14 milyon TL) daha kazanmış oldu.