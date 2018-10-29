El Kabir'in fazla kilolu hali

Sarı-lacivertli ekibin Ankaragücü'nü konuk ettiği maçı, Ankara temsilcisi 3-1'lik skorla kazandı. Mücadelede Ankaragücü'nün son golünü atan El Kabir daha önce olduğu gibi yine kilolarıyla öne çıktı.

EL KABİR KİLOLARINA RAĞMEN DEFANSI ZORLADI

Daha önce ülkemizde Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları da giyen El Kabir, Kadıköy'de sarı-lacivertli ekibin savunmasına zor anlar yaşattı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Savunma arkasına sarkan koşularının yanı sıra bir de gol atan El Kabir, daha önce aşırı kilolu haliyle görüntülenmişti. Ankaragücü forması giyen Faslı futbolcu yine kilolu vücuduyla dikkat çekti.

(El Kabir'in Antalyaspor forması giydiği döneme ait fotoğraf)