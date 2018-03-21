El Sadd, Xavi ile devam etmek istiyor

Katar medyasına açıklamada bulunan El Sadd'ın genel menajeri Turki Al-Ali, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Xavi ile 2 yıl daha sözleşme imzalamak istediklerini belirtti.

"2 SEZON DAHA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

El Sadd takımının geleceğiyle ilgili demeç veren El Sadd Genel Menajeri, "İlk önceliğimiz Xavi ile 2 sezon daha devam etmek. Henüz rolüyle ilgili karar vermedik. Xavi, futbolcu olarak da devam edebilir, başka bir pozisyonda da görev alabilir. Yakında duyururuz." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 1998-2015 sezonlarında forma giyen ve kulübün efsane futbolcuları arasına adını yazdıran 38 yaşındaki Xavi, bu dönemde 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 lig, 3 İspanya Kral Kupası kaldırdı.

Katalan temsilcisinde 700'den fazla maça çıkan orta saha oyuncusu, 133 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda ise bir Dünya Kupası ile iki Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı. El Sadd'a 2015'te katılan Xavi, takımıyla 73 maça çıkıp 20 gole imz