Elazığspor 2 saatte 17 transfer yaptı

Transfer döneminin kapanmasına 2 saat kala transfer yasağı kalkan Elazığspor, daha önce benzerine rastlanmayan bir işe imza atarak kısa süre içinde tam 17 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Son olarak Adana Demirspor forması giyen Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'la anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu, böylece kariyerindeki 10. takımına imza atmış oldu.

Ara transfer döneminde Marcao, Luyindama, Mitroglou ve Diagne gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da yabancı futbolcu sayısı 15'e çıktı.

Ersun Yanal, 2015 yılında Trabzonspor'la anlaştığı halde Beşiktaş'a imza atan Tolgay Arslan hakkında konuşmuş ve "Karakteriyle ilgili umudum yok" demişti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki siyasi kriz, futbola da yansıdı.

Türkiye'de devre arası transfer dönemi sona erdi. 3 büyükler bu süreçte birçok önemli ismi kadrosuna kattı.

Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou'nu 1.5 yıllığına kiraladığını açıkladı. 1.5 yılda 4.1 milyon Euro kazanacak olan Mitroglou, 22 numaralı formayı giyecek.

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Tolgay Arslan: F.Bahçe Türkiye'nin en büyük camiası

Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ı transfer ettiğini video ile duyurdu. Videoda Serdar Aziz, Tolgay'a "Doğru yerdeyiz" mesajı attı. Tolgay ise "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası." dedi.