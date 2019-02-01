Elazığspor 2 saatte 17 transfer yaptı

Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor yoğun uğraşlar sonunda ara transfer döneminin bitmesine yalnızca 2 saat kala yasağı kaldırmayı başardı.
Elazığspor transfer yasağını saat 22:00 itibariyle kaldırdı. Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu ve kulübün efsane başkanlarından Selçuk Öztürk'ün büyük emekleri sonucu transfer krizi çözüldü.
Gakkoşlar hareketli geçen gecenin sonunda 17 transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi.
Elazığspor'un transferleri: Akakpo, Gökhan Akkan, Ahmet Sabri Fener, Murat Ceylan, Serdar Özbayraktar, Ahmet Burak Solakel, Tufan Kelleci, Yiğitcan Erdoğan, Rüştü Hanlı, Abdulkadir Kayalı, Muhammet İldiz, Diallo, Kamara, Bakamenga, Boubacar, Müslüm Yelken ve Geirgius.
Elazığspor'dan resmi açıklama:
"Kulübümüz, transfer sürecine engel teşkil eden borç dosyalarını çözüme kavuşturarak transfer yasağını kaldırmıştır. Konuyla ilgili gerekli geniş kapsamlı açıklama Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım tarafından yapılacaktır."