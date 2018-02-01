Elazığspor, 7 transferine imza attırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

RESMİ İMZALAR ATILDI

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ioan Hora, Göztepe'den Canberk Dilaver, Atiker Konyaspor'dan Halil İbrahim Pekşen, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Murat Akça, Gençlerbirliği'nden Orhan Şam, Gaziantepspor'dan Muhammed İldiz ve bordo-beyazlı eski oyuncu Lamine Diarra ile resmi sözleşme imzalandı.

Transfer çalışmalarında kendilerine destek verenlere teşekkür eden kulübün ikinci başkanı Karahan Çelik, "Transfer öncesinde de iyi bir takımımız vardı. Bu 7 transfer ile çok daha güçlü bir takım olacağız ve önemli başarılara imza atacağız." dedi.