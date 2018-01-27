Elazığspor Es-Es'e puan vermedi

TFF 1. Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Elazığspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Elazığspor'un golünü 15. dakikada Lamine Diarra kaydetti. Ev sahibi Elazığspor'da Mehmet Yiğit 77. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Elazığspor puanını 26'ya çıkardı. Ligin ikinci yarısında 2. mağlubiyetini alan Eskişehirspor ise 18 puanda kaldı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Bersan Duran
Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Bjarnason, Kadir Bekmezci (Dk. 65 Sarpong), Adem Alkaşi, Diarra (Dk 78. Ali Fırat Okur), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Mertan Caner Öztürk, Sezgin Coşkun, Tom (Dk. 87 Serkan Kurtuluş)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Akgün (Dk. 77 Kaan Kanak), Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer (Dk. 80 Andaç Güleryüz), Ofoedu, Semih Şentürk, Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu), Mezenga
Gol: Dk. 15 Diarra (Elazığspor) Kırmızı kart: Dk. 77 Mehmet Yiğit (Elazığspor) Sarı kartlar: Dk. 70 Diarra, Dk. 81 Alpaslan Öztürk (Elazığspor), Dk. 60 Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor)