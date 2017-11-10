Elazığspor'da Hüseyin Kalpar dönemi

Ligin 10. haftasındaki Gazişehir Gaziantep yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Elazığspor'da, bu görev için sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Hüseyin Kalpar için imza töreni düzenlendi.

Kulüp tesislerindeki törende konuşan Kalpar, Elazığspor'a yabancı olmadığını belirterek, 1984-1985 sezonunda takımda top koşturduğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ ÜST LİGE ÇIKMAK"

Teknik adam olarak ilk defa görev aldığı Elazığspor ile ligde başarıyı yakalayacaklarına inandığını kaydeden Kalpar, "Hedefimiz bir üst lige çıkmak olacak ve bunu başaracak potansiyel Elazığspor'da var. Daha önce Süper Lig'de oynamış bir takım ve dolayısıyla Elazığ halkının buna layık olduğuna inancım tam. Buna inanmamış olsam burada olmazdım, bunu tüm kalbimle söylüyorum. İnşallah takıma ve Elazığ halkına layık oluruz. Elazığspor'da hep beraber mutluluğu yakalayacağız ve mutluluğun adı da bir üst lige çıkmak olacak." dedi.

Kulüp başkanı Sedat Karataş ise Kalpar'ın futbol geçmişinin başarılarla dolu olduğunu belirterek, deneyimli teknik adamın Elazığspor için hayırlı olmasını diledi. Teknik direktörlük görevi için Kalpar'la görüştükleri süreçte 62 yaşındaki çalıştırıcının başka kulüplerden de teklif almasına rağmen Elazığspor'u tercih ettiğini kaydeden Karataş, "Hocamızın takıma, taraftara ve şehre inancı tam olduğu için Elazığspor'u seçmesi gurur verici. İnşallah her iki taraf için de yaptığımız bu anlaşma hayırlı olur, sonu şampiyonluk olur." ifadelerini kullandı.