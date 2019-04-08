Elazığspor'dan kümede kalma yolunda kritik 3 puan

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Elazığspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Elazığspor 49. dakikada Diarra'nın golüyle öne geçerken, Altınordu'ya beraberliği getiren gol 58. dakikada penatlıdan Sefa Yılmaz ile geldi. Elazığspor'da 89. dakikada sahneye çıkan Serdar Özbayraktar takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından kümede kalma yarışı veren Elazığspor 4 maç sonra puanla tanıştı ve 23 puana yükseldi.
Playoffları kovalayan Altınordu ise 45 puanla 7. sırada kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Altınordu evinde Ümraniyespor ile karşılaşacakken, Elazığspor ise deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olacak.