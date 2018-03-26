Elia: Bizi en çok zorlayacak takım G.Saray

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de takımına 3 puanı getiren golü atan 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu Eljero Elia, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın kendilerini en çok zorlayacak takım olduğunu söyledi.

Elia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın önemli maçlarda ayakta kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

G.SARAY'IN ZOR MAÇLARI VAR

"Bu sezonki maçlara baktığımızda her türlü puan kayıplarının normal olduğu bir lig yaşanıyor. Bu yarışta Galatasaray rakiplerimiz anlamında diğerlerinden biraz daha önde. Onlar da bizim gibi maçlarını kazanıyorlar. Puan kayıpları yaşıyorlar ama önemli maçlardan, ayakta kalmaları gereken maçlardan galip çıkmayı, puan kaybetmemeyi biliyorlar. Onlarla deplasmanda oynayacağız ama onların da bizim maçımızın dışında iki tane çok zorlu maçları var. Galatasaray şampiyonluk yarışında bizi en çok zorlayacak takım."