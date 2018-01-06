Elia: Fenerbahçe'ye çok yakındım

Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehirli oyuncu Eljero Elia, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE ÇOK YAKIN

Medipol Başakşehir'in kadrosuna bu sezon katılan ve daha önce de Süper Lig ekiplerinden teklifler aldığını doğrulayan Elia, "Başakşehir'den önce Süper Lig'den teklifler geldi. Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakındım hatta onların direktörüyle de görüşmüştüm ve beni alabilmeleri için, başka bir oyuncu satmaları gerektiğini söylemişti ama Fenerbahçe'ye transferim an meselesiydi ama olmadı" dedi.

Yıldız futbolcu, "Onun dışında Trabzonspor ile ilgili çok konuşuldu, resmi bir teklif gelmedi ama sürekli Trabzonspor'un benimle ilgilendiği söyleniyordu. Bursaspor ile görüştüm. Bursaspor ile görüştüğüm dönemde, yanılmıyorsam yardımcı antrenörü Almanya'da yaşıyordu, Almanya'yı bilen bir antrenördü. Beni birçok kez izlediğini ve beni çok iyi tanıdığını, Bursaspor'da görmek istediğini söylemişti. Bu görüşmeler sürerken, Başakşehir daha hızlı davrandı ve Başakşehir'e imza attım" şeklinde konuştu.