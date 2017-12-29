Elia hedeflerini açıkladı

Medipol Başakşehir'de forma giyen Hollandalı oyuncu Eljero Elia, Hollanda basınına açıklamalarda bulunurken, geleceği hakkında da konuştu.

Eljero Elia, hala Feyenoord, ADO Den Haag ve Twente'nin maçlarını takip ettiğini söylerken ''Hala Feyenoord'un maçlarını takip ediyorum: Twente ve ADO Den Haag'ın maçlarını da... Gelişen oyuncularını takip ediyorum'' ifadelerini kullandı.

BİR ADIM İLERİYE DAHA ATMAK İSTİYORUM

30 yaşındaki kanat oyuncusu, gelecekte kariyerini MLS'te sürdürebileceğinin sinyallerini de verirken ''Seneye de Türkiye'de misin?'' sorusunu yanıtladı ve ''Bir adım daha ileriye atmayı umuyorum. Belki Amerika, benim rüyam. Feyenoord'a, Den Haag'a ya da Twente'ye dönmek de güzel olabilir. Futbolda nelerin olacağını asla bilemeyiz. Belki daha sonra da teknik direktör olurum'' ifadelerini kullandı.

Elia, omzundaki sakatlık nedeniyle bir süredir forma giymezken, bu yıl Başakşehir'de 20 maçta görev yaptı.