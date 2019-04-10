Başakşehir'in Hollandalı futbolcusu Eljero Elia, Messi ve Ronaldo arasında geçen 'en iyi futbolcu kim?' sorusunu yanıtladı.

RONALDO'YU DAHA ÇOK SEVİYORUM

Konuya ilişikin konuşan Başakşehirli Elia: "Messi bir tanrı değil. Bu ne saçmalık! Sadece olağanüstü yeteneklere sahip bir futbolcu. Messi de bizim gibi bir insan. Messi'yi izlemeyi seviyorum ama hayranı değilim. Cristiano Ronaldo'yu daha çok seviyorum" dedi.

Eljero Elia, Messi'ye tanrı denmesine ilişkin ise "Eğer gerçekten bir tanrıysa, o zaman dünyayı daha iyi bir hale getirsin."sözlerini kullandı.